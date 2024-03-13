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Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за восходящую звезду «Барселоны» Кубарси слухи

13 Марта 2024 • 22:29 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
17.03 23:00

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси по-прежнему интересен грандам Английской премьер-лиги.

Как известно, «сине-гранатовые» намерены продлить контракт 17-летнего футболиста, однако интерес к нему лишь растёт. По сведениям Sport, в настоящий момент на перспективного испанца претендуют «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Сам игрок, как отмечает источник, мечтает добиться успеха в «Барселоне» и собирается продлить договор со своим клубом.

Действующий контракт Пау Кубарси рассчитан до середины 2026 года. На счету центрбека 12 матчей за первую команду каталонского гранда во всех турнирах.

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