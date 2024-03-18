​Тер Штеген: «Стараюсь пользоваться всеми возможностями»

В центральном матче очередного, 29-го тура испанского чемпионата «Барселона» съездила в Мадрид и забила там три безответных мяча «Атлетико». Одним из героев матча стал Марк-Андре тер Штеген, и журналисты спросили немецкого голкипера, как ему удается так здорово пользоваться своими ногами.

- Я всегда стараюсь играть как можно лучше и пользоваться всеми возможностями, в том числе и ногами. Передачи, бывает, я тренирую. Приятно, что некоторые из них могут решить исход матча, - заявил после матча Тер Штеген.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Лас-Пальмасом». Сейчас команда Хави Эрнандеса вернула себе второе место в турнирной таблице.