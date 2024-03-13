Левандовски: «С футболистом уровня Гюндогана можно играть даже в темноте»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски дал понять, что ему очень приятно играть в одной команде с полузащитником Илкаем Гюндоганом, который перебрался в стан «сине-гранатовых» прошлым летом на правах свободного агента.

«С футболистом уровня Гюндогана можно играть даже в темноте. Он всегда находится на идеальной позиции. Илкай доказывает, что иногда лучше грамотно выбрать позицию и стоять на месте, чем бежать без какой-либо идеи», – сказал Левандовски на послематчевом интервью.

Напомним, Гюндоган и Левандовски в начале десятых выступали за дортмундскую «Боруссию» и добирались с этой командой до финала Лиги чемпионов.