Бывший судья Лаос: «Наполи» мог получить пенальти за фол Кубарси на Осимхене»

Бывший футбольный судья Антонио Матеу Лаос считает, что «Наполи» мог заработать пенальти во вчерашнем ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, «партенопеи» в итоге проиграли 1:3 и вылетели с турнира.

«Наполи» мог получить пенальти за фол Кубарси на Осимхене, но в Лиге чемпионов такие одиннадцатиметровые не ставят. Я хочу, чтобы в таком же ключе подобные эпизоды расценивались и в Ла Лиге», – цитирует бывшего арбитра Managing Barca.

Лаос ранее считался одним из лучших судей в Испании. В 2021 году арбитр обслуживал финал Лиги чемпионов, где в Португалии лондонский «Челси» минимально обыграл «Манчестер Сити».