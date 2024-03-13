Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бывший судья Лаос: «Наполи» мог получить пенальти за фол Кубарси на Осимхене»

13 Марта 2024 • 12:12 Комментировать (5)
Интер Милан
...
Наполи
17.03 22:45

Бывший футбольный судья Антонио Матеу Лаос считает, что «Наполи» мог заработать пенальти во вчерашнем ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, «партенопеи» в итоге проиграли 1:3 и вылетели с турнира.

«Наполи» мог получить пенальти за фол Кубарси на Осимхене, но в Лиге чемпионов такие одиннадцатиметровые не ставят. Я хочу, чтобы в таком же ключе подобные эпизоды расценивались и в Ла Лиге», – цитирует бывшего арбитра Managing Barca.

Лаос ранее считался одним из лучших судей в Испании. В 2021 году арбитр обслуживал финал Лиги чемпионов, где в Португалии лондонский «Челси» минимально обыграл «Манчестер Сити».

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи антонио матеу лаос Виктор Осимхен Пау Кубарси ещё теги

Новости по матчу

12 Марта
22:48
Де Лаурентис считает, что Сарри проявил неуважение к «Лацио»
15:15
Зиркзее интересен трём топ-клубам из Серии А
11 Марта
00:44
«Интер» готов сохранить Санчеса 1
10 Марта
22:23
Гасперини: «Интер» явно превосходит всех в Серии А»
19:37
Индзаги — лучший тренер года в Италии 3
09 Марта
12:01
Ловчев: «Кварацхелия является единственным игроком, кто показывает дворовый футбол в «Наполи» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии (5) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
GlorReala
13 Марта 2024 в 13:03
когда в игре у Реала происходит подобное фанаты, глоры, мимо проходящие все кому не лень следить за играми барсы напишут про ситуацию, а тут че то от них никакой реакции, полная тишина...и не надо после того как я написал это отвечать пожалуйста, будьте так любезны молчали до этого времени в тряпочку барселонскую вот и продолжайте молчать. Всем добра и Hala Madrid..))
NOBODY
13 Марта 2024 в 12:49
не мог, а должен был.....это фол, как понимать - за это не ставят....
GlorReala
13 Марта 2024 в 12:59
для лч это не серьёзный фол, вот если бы кубарси сломал ему ногу вот тогда уже судья посоветовавшись с ВАРом поставил бы пенальти..))
NOBODY
13 Марта 2024 в 13:00
какая разница какой фол, если это просто фол, наступил ему на ногу, мяч не выбивал....а судья даже не смотрел...как так
GlorReala
13 Марта 2024 в 13:06
я вообще если честно не понимаю зачем вообще ВАР присутствует если они никак не вмешиваются, это же они должны сказать если главный не увидел что там фол..))
Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
13:58 · Италия. Серия А
Таккинарди: «Аллегри заслуживает большого признания, но «Ювентусу» нужно двигаться дальше»
12:28 · Италия. Серия А
«Лацио» уволил Сарри официально
12:12 · Италия. Серия А
Бывший судья Лаос: «Наполи» мог получить пенальти за фол Кубарси на Осимхене» 5
05:40 · Италия. Серия А
​Ибрагимович стал консультантом Пике
05:24 · Италия. Серия А
​Футболка Пулишича стала самой продаваемой в «Милане»
05:17 · Италия. Серия А
​Капелло: Ни «Милану», ни «Ювентусу» ещё ничего не гарантировано
05:09 · Италия. Серия А
​Альбертини: «Анчелотти жалел, что не удержал меня»
04:10 · Италия. Серия А
Матерацци нахваливает Мотту
03:25 · Италия. Серия А
​Моджи: «Пиоли критикуют незаслуженно»
01:30 · Италия. Серия Б
​Каррера стал тренером клуба Серии Б
00:35 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Я мог удержать Спаллетти, но сейчас нет смысла думать о прошлом»
12 Марта
23:22 · Италия. Серия А
Де Лаурентис прокомментировал слухи о возможном уходе Кварацхелии
22:48 · Италия. Серия А
Де Лаурентис считает, что Сарри проявил неуважение к «Лацио»
20:51 · Италия. Серия А
​Пинту высказался об уходе из «Ромы»
20:32 · Италия. Серия А
Молодой талант «Ювентуса» Йылдыз вырос в цене в три раза 10
Все новости
Рекомендуем