Араухо всё ещё интересен «Баварии», несмотря на уход Тухеля

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо всё ещё интересен мюнхенской «Баварии», несмотря на то, что главный тренер «красной машины» Томас Тухель оставит свой пост в конце сезона. Напомним, именно немецкий специалист был главным инициатором трансфера Араухо в январе.

Журналист Тоби Альтшуль сообщает, что Араухо остаётся на радаре у спортивных директоров «Баварии» в лице Макса Эберля и Кристофа Фройнда. В Мюнхене надеются, что уход Хави с поста главного тренера «Барселоны» убедит Рональда решиться на трансфер в «Баварию».

Ранее сообщалось, что «Барселона» будет просить за Араухо минимум 100 миллионов евро компенсации.