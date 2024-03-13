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Чемпионат Германии. Бундеслига

Араухо всё ещё интересен «Баварии», несмотря на уход Тухеля

13 Марта 2024 • 16:48 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
16.03 17:30

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо всё ещё интересен мюнхенской «Баварии», несмотря на то, что главный тренер «красной машины» Томас Тухель оставит свой пост в конце сезона. Напомним, именно немецкий специалист был главным инициатором трансфера Араухо в январе.

Журналист Тоби Альтшуль сообщает, что Араухо остаётся на радаре у спортивных директоров «Баварии» в лице Макса Эберля и Кристофа Фройнда. В Мюнхене надеются, что уход Хави с поста главного тренера «Барселоны» убедит Рональда решиться на трансфер в «Баварию».

Ранее сообщалось, что «Барселона» будет просить за Араухо минимум 100 миллионов евро компенсации.

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