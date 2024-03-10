Левандовски: «Давно не видел защитника, который так хорошо обращается с мячом, как Кубарси»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от игры центрального защитника Пау Кубарси. Ранее появилась информация о том, что 17-летнего футболиста хотят вызвать в сборную Испании на чемпионат Европы.

«Давно не видел центрального защитника, который так хорошо обращается с мячом, как Кубарси. Особенно, если говорить о возрасте в 17 лет. Я также могу назвать Пау отличным парнем за пределами поля», – цитирует поляка Barca Universal.

Кубарси во второй половине сезона стал основным защитником «Барселоны», несмотря на наличие в команде других исполнителей с большим опытом.