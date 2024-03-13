Хави оценил шансы «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес оценил шансы своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Соперника по этой стадии «сине-гранатовые» узнают послезавтра после жеребьёвки.

«Все наши возможные соперники по четвертьфиналу очень и очень сильны. Мы будем смотреть жеребьёвку вместе и с нетерпением хотим узнать, кто же нам попадётся. Надеюсь, нам удастся выдать выступление на своём лучшем уровне», – сказал Хави на пресс-конференции.

Возможными соперниками «Барселоны» по четвертьфиналу Лиги чемпионов являются: «Реал», «Арсенал», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария». Два остальных четвертьфиналиста определятся сегодня в матчах «Атлетико» – «Интер» и ПСВ Эйндховен – «Боруссия» Дортмунд.