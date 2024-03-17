Гризманн рассказал, как воспринял чемпионство «Атлетико», будучи игроком «Барселоны»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о том, как отреагировал на чемпионство команды в 2021 году.

«Матрасники» стали победителями Ла Лиги по итогам сезона-2020/21, когда Гризманн выступал за «Барселону». На сегодняшний день француз так и не познал вкус победы в чемпионате Испании, о чём, как признался сам, по-прежнему мечтает.

«Было очень сложно, поскольку мы [«Барселона»] тогда тоже были близки к чемпионству. Домашнее поражение от «Гранады» подкосило нас морально. В то же время, конечно, я был доволен, потому что «Атлетико» заслужил это.

Я отдельно радовался за Коке и Чоло [Диего Симеоне], которые много значат для меня. Коке – один из моих лучших друзей. Я гордился им, когда видел его с кубком», – рассказал Гризманн в интервью перед матчем против «Барселоны», который пройдёт 17 марта.