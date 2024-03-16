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Гризманн вспомнил, как Симеоне отреагировал на его переход в «Барселону»

16 Марта 2024 • 23:27 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Барселона
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Через 22 ч. 54 мин.

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о реакции Диего Симеоне на его решение перебраться в «Барселону» в 2019 году.

Каталонский гранд заплатил более 100 млн евро за француза, однако тот, так и не сумев раскрыться в составе «сине-гранатовых», вернулся на правах аренды уже спустя два года, а позднее был выкуплен обратно всего за 22 млн евро.

«Симеоне сказал, что я заслуживаю самого лучшего, поэтому он не будет стоять у меня на пути. Он пожелал мне удачи и сказал, что я всегда делал всё для него и «Атлетико». Наша связь никогда не обрывалась.

Помню, как я, даже будучи игроком «Барселоны», разговаривал с Диего о наших семьях, о футбольных делах, о нём и обо мне», – высказался Гризманн в интервью испанским СМИ в преддверии матча против «Барселоны», который пройдёт 17 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Диего Симеоне Антуан Гризманн ещё теги

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АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
16 Марта 2024 в 23:32
"""Гризманн вспомнил, как Симеоне отреагировал на его переход в «Барселону»"""

а мне кажется он отреагировал фразой из кино - "Идиот!!! тьфу....." )))))))
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