Кубарси может сыграть как на Евро-2024, так и на Олимпийских играх

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси ближайшим летом может принять участие сразу в двух международных соревнованиях. По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, Федерация футбола Испании может вызвать Кубарси как на чемпионат Европы в Германии, так и на Олимпийские игры, которые состоятся во Франции.

Кубарси показывает впечатляющий футбол во второй половине сезона. Центральный защитник завоевал доверие главного тренера Хави Эрнандеса и сыграл 9 матчей в чемпионате Испании. В последних пяти матчах своей команды в Ла Лиге Пау выходил в стартовом составе.

17-летний Кубарси пока не провёл ни одного матча за основную сборную Испании.