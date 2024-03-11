Флик встретился с Гвардиолой и его бывшим ассистентом, чтобы обсудить назначение в «Барселону»

Бывший тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик отчаянно хочет летом возглавить каталонскую «Барселону». По информации от Relevo, немецкий специалист недавно встретился с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и Доменеком Торрентом, который ранее работал ассистентом испанца в «Барселоне», «Баварии» и в стане «горожан».

Как сообщает источник, на встрече Флик пытался узнать внутренние детали о «Барселоне». Ханс-Дитер хочет быть осведомлён, какие трудности его могут ждать на «Камп Ноу».

Напомним, «Барселона» пока не определилась с приоритетным кандидатом на пост нового тренера.