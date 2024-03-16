Хави готов сделать ставку на Фелиша в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что Жоау Фелиш может сыграть важную роль в матче против мадридского «Атлетико».

Португальский форвард арендован «сине-гранатовыми» у «матрасников» до конца сезона. 24-летний игрок, как известно, не самым мирным образом расстался с мадридцами, а по ходу текущей кампании неоднократно намекал, что не планирует возвращаться, так как в «Барселоне» ему нравится больше.

Согласно сведениям Sport, Хави планирует сделать ставку на повышенную мотивацию Фелиша в игре против «Атлетико». Ожидается, что нападающий выйдет в стартовом составе в воскресном матче с коллективом Диего Симеоне.

В поединке первого круга гол Фелиша принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» (1:0).