Левандовски повторил достижение Роналду

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски смог повторить достижение экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду в матче Ла Лиги.

17 марта «Барселона» разгромила «Атлетико» в выездной игре 29-го тура чемпионата Испании со счетом 3:0. В данном поединке польский нападающий Роберт Левандовски вышел в стартовом составе каталонцев и провел на поле все 90 минут, за которые забил один мяч и оформил два ассиста.

Таким образом, Левандовски набрал три результативных балла в гостевом матче против «Атлетико», что никому не удавалось сделать на протяжении восьми минувших лет, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Стоит сказать, что последним футболистом, оформившим три голевых действия, был экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду, который в 2016 году забил в ворота «Атлетико» три мяча.

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