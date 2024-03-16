Хави: «Я участвую в планировании следующего сезона «Барселоны»

В прессе продолжают появляться слухи о том, что Хави может изменить решение и остаться на тренерском мостике «Барселоны» по завершению сезона. Впрочем, сам специалист регулярно подчёркивает на пресс-конференциях, что его решение не изменилось.

«Я участвую в планировании следующего сезона «Барселоны», потому что люблю этот клуб. Но моё решение об уходе не изменилось. Сейчас я член клуба, поэтому я буду делать всё, что может помочь «Барселоне» в следующем сезоне.

Мы с президентом обращаемся раз в два-три дня. С Деку мы видимся каждый день. Он знает мою позицию, ничего не изменилось», - сказал Хави журналистам.