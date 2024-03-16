Энрике – о матчах с «Барселоной»: «Мы должны показать, что заслуживаем выйти в полуфинал»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матчей с каталонской «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ранее испанец возглавлял «сине-гранатовых» с 2014 по 2017 год. Также Луис выступал за каталонский клуб в качестве футболиста.

«Барселона – это город, в котором я провёл большую часть своей карьеры. Это очень сложная команда, которая выступает на высоком уровне. Мы должны показать, что заслуживаем выйти в полуфинал. Камбэк против «ПСЖ» во главе «Барселоны»? Это часть моей истории, которой я очень горжусь», – сказал Энрике на пресс-конференции в преддверии очередного матча Лиги 1.