«Барселона» пока не начинала работу по трансферу Гринвуда

Каталонская «Барселона» пока не начинала работу по трансферу нападающего Мэйсона Гринвуда, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Хетафе». Напомним, англичанин до сих пор принадлежит «Манчестер Юнайтед».

Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщает, что «сине-гранатовые» не выходили на связь с представителями манкунианцев. Слухи о том, что «Барселона» начала работу по трансферу Гринвуда не соответствую действительности.

Напомним, Гринвуд в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился шестью голами и пятью результативными передачами. «Манчестер Юнайтед» хочет продать игрока летом на постоянной основе.