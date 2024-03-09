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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ракитич назвал главного фаворита Лиги чемпионов

09 Марта 2024 • 13:56 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
17.03 23:00

Полузащитник «Аль-Шабаба» Иван Ракитич назвал главного фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Кто выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне? «Барселона», – коротко ответил хорват в беседе с изданием Marca.

Напомним, Ракитич выступал за каталонский клуб с 2014 по 2020 год. Полузащитник в первом же сезоне в «сине-гранатовой» футболке выиграл Лигу чемпионов. Причём в финальном матче 2015 года с туринским «Ювентусом» именно Иван открыл счет в начале первого тайма.

Ракитич летом покинул Европу и перебрался из «Севильи» в «Аль-Шабаб», где ныне зарабатывает более 13 миллионов евро в год.

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