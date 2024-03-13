«Барселона» предложила новый контракт своему ветерану

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто может вновь продлить контракт с клубом.

Согласно многочисленным слухам, появлявшимся по ходу текущего сезона, в «Барселоне» склонялись к расставанию с 32-летним футболистом, чей действующий договор рассчитан до июня. По обновлённым сведениям журналиста Хорди Хиля, каталонский гранд всё же предложил ветерану продлить контракт. Судя по всему, испанец останется в родном для себя клубе ещё на один сезон.

Серхи Роберто принял участие в 15 поединках «Барселоны» в текущем сезоне, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами во всех турнирах.