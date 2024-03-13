Левандовски поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. Напомним, своего соперника по этой стадии «сине-гранатовые» узнают 15 марта, когда состоится жеребьёвка в Ньоне.

«Мы можем добиться прогресса в командном плане перед четвертьфиналом Лиги чемпионов. Очень важно, чтобы некоторые травмированные игроки вернулись. Также важно не получать новые повреждения», – цитирует Левандовски Barca Universal.

Левандовски вчера отметился голом в ворота «Наполи» и помог «Барселоне» одержать победу со счётом 3:1. «Сине-гранатовые» сыграют в четвертьфинале Лиге чемпионов впервые с 2020 года.