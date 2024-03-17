Хави был удалён в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес получил красную карточку в матче чемпионата Испании с «Атлетико» Мадрид.

В эти минуты каталонский клуб встречается на выезде с «Атлетико». Пока «сине-гранатовые» впереди со счетом 1:0.

На 41-й минуте Хави получил желтую карточку за то, что слишком активно стал высказывать свое недовольство арбитру, который по непонятным причинам не наказывает предупреждениями игроков «матрасников» за грубые фолы. Спустя полторы минуты случился еще один подобный фол и Хави стал что-то выкрикивать судье, который тут же подбежал к тренеру и показал тому прямую красную карточку.

Текстовая трансляция поединка между «Атлетико» и «Барселоной» доступна на спортивном портале LiveResult.