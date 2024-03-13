Араухо оценил свою связку с Кубарси в защите

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал свою игру в связке с 17-летним Пау Кубарси. Напомним, молодой испанец появлялся в стартовом составе «сине-гранатовых» в 6 последних матчах.

«Кубарси – потрясающий футболист. Мы отлично дополняем друг друга на поле. Надеюсь, что он останется в «Барселоне» на долгие годы. Его будущее должно быть связано именно с нами», – цитирует Араухо Barca Centre.

Кубарси в последние недели успел привлечь внимание других европейских топ-клубов. В частности, футболиста хотят приобрести мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ».