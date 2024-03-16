Симеоне: Депай нужен «Атлетико»

Наставник «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне поделился комментарием об игре нападающего команды Мемфиса Депая.

— Депай является отличным футболистом. Он нужен «Атлетико». Он стабильно играет и не получает травмы, поэтому клуб нуждается в его услугах, — цитирует Симеоне Atletico Universe.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист появился на поле в 26 встречах во всех турнирах, забил девять голов и записал на свой счет два ассиста.

Контракт Депая с «Атлетико» рассчитан до середины следующего года. Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 12 миллионов евро.