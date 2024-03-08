Защитник «Атлетико» пропустит матчи против «Интера» и «Барселоны»

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес не поможет своей команде в предстоящих важных матчах.

Уругвайский футболист был заменён в перерыве первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (поражение 0:1), а последующие три игры – против «Альмерии», «Атлетика» и «Бетиса» – пропустил из-за мышечных проблем. По данным Marca, 29-летний центрбек не вернётся в строй в ближайшее время – он не успеет восстановиться к ответному поединку с «Интером» (13 марта), а также пропустит домашнюю встречу Ла Лиги с «Барселоной» (17 марта).

«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 27 туров, на три очка отставая от «Барселоны», занимающей третью строчку.

9 марта «матрасники» сыграют против «Кадиса».