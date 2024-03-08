Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Атлетико» пропустит матчи против «Интера» и «Барселоны»

08 Марта 2024 • 03:21 Комментировать
Атлетико М
...
Интер Милан
13.03 23:00

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес не поможет своей команде в предстоящих важных матчах.

Уругвайский футболист был заменён в перерыве первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (поражение 0:1), а последующие три игры – против «Альмерии», «Атлетика» и «Бетиса» – пропустил из-за мышечных проблем. По данным Marca, 29-летний центрбек не вернётся в строй в ближайшее время – он не успеет восстановиться к ответному поединку с «Интером» (13 марта), а также пропустит домашнюю встречу Ла Лиги с «Барселоной» (17 марта).

«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 27 туров, на три очка отставая от «Барселоны», занимающей третью строчку.

9 марта «матрасники» сыграют против «Кадиса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Барселона Хосе Хименес ещё теги

Новости по матчу

05 Марта
16:07
Гризманн сможет сыграть с «Интером»
24 Февраля
21:33
Костакурта назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИКО М ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Клопп назвал единственного игрока в мире, который может не обороняться ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн В состав «Барселоны» возвращается важный футболист Названа команда, которую может возглавить Клопп ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия ​«Барселона» может отказаться от важного игрока – известна причина Мерсон назвал игрока, который принесёт «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Барселона» может бесплатно получить полузащитника «Арсенала»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
«Лада» уверенно победила «Авангард» и сократила отставание в серии Селиваненко прокомментировал допуск российских теннисистов на Олимпиаду-2024 Селиваненко высказался о неожиданном вылете Андреевой в первом круге Индиан-Уэллса «Спартак» в овертайме дожал «Северсталь» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и находится в шаге от победы в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.03.24 в 23:00
Барселона Барселона
Мальорка Мальорка
1.30 5.20 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Марта
04:22 · Испания. Ла Лига
​Травма де Йонга пришлась на его 150-й матч за «Барселону» в Ла Лиге
03:21 · Испания. Ла Лига
Защитник «Атлетико» пропустит матчи против «Интера» и «Барселоны»
03:09 · Испания. Ла Лига
Флорентино Перес: «Кто такой Мбаппе?»
02:47 · Испания. Ла Лига
Агирре: «Не бывает удобных моментов для встречи с «Барселоной»
02:33 · Испания. Ла Лига
Физиотерапевт рассказал о сроках восстановления Педри
00:14 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» близок к продлению контракта с ключевым игроком
07 Марта
23:39 · Германия. Бундеслига
Рауль, которым интересуется «Байер», хочет остаться в системе «Реала»
23:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен переманить юного игрока «Барселоны»
22:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может расстаться с Иньиго Мартинесом
21:51 · Германия. Бундеслига
«Реал» определил «правильную» цену Дэвиса – «Бавария» потребует гораздо больше 1 слухи
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает Гринвуда как недорогой вариант усиления атаки
20:48 · Германия. Бундеслига
Агент Дэвиса опроверг информацию о договорённости с «Реалом»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Захарян вернётся в общую группу «Реал Сосьедада» на следующей неделе
19:41 · Испания. Ла Лига
Миятович недоволен поведением игрока «Реала» Винисиуса 2
19:36 · Испания. Ла Лига
Булыкин: «Реал» выигрывает либо тяжело, либо на фарте»
Все новости
Рекомендуем