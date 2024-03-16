Хави рассказал о своих планах на будущее

Главный тренер «Барселоны» Хави на субботней пресс-конференции подчеркнул, что его решение об уходе из клуба по завершению сезона не изменилось. В то же время Хави отрицает, что он ищет возможности для работы с другой командой.

«Моё намерение состоит в том, чтобы до 30 июня работать тренером «Барселоны», а затем отдохнуть», - сказал Хави.

В настоящий момент Хави готовит «Барселону» к сложному гостевому матчу Ла Лиги против «Атлетико». Команды сыграют в воскресенье, 17 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что прямо сейчас «Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги.