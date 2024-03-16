ПСВ может выкупить Деста за 10 миллионов евро

ПСВ Эйндховен в конце сезона может воспользоваться правом выкупа правого защитника Серджино Деста, который принадлежит каталонской «Барселоне». Как сообщает издание Sport, для полноценного трансфера нидерландскому клубу придётся выложить 10 миллионов евро компенсации.

В нынешнем сезоне Дест выступает за ПСВ на правах аренды. Правый защитник смог впечатлить тренерский штаб нидерландцев своей игрой, поэтому руководство хочет оставить футболиста на постоянной основе.

В этом розыгрыше чемпионата Нидерландов Дест отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Ранее сообщалось, что Серджино вообще может остаться в «Барселоне» на следующий сезон.