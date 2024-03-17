Суперкомпьютер сделал прогноз на матч «Атлетико» - «Барселона»

17 марта «Атлетико» в Мадриде примет «Барселону» в 29-м туре чемпионата Испании. Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу.

Искусственный интеллект назвал фаворитом противостояния «матрасников», победа «Атлетико» оценивается в 41,5%. Виктория «Барселоны» прогнозируется в 29,8%, а ничья в матче выставлена в 28,7%.

Стартовый свисток в матче «Атлетико» - «Барселона» прозвучит в воскресенье, 17 марта, в 23:00 по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией следить можно здесь.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало ориентировочные составы команд.