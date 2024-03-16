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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Атлетико» и «Барселона» поспорят за полузащитника «Фейеноорда»

16 Марта 2024 • 15:19 Комментировать
Херенвен
...
Фейеноорд
1 6.20 X 4.70 2 1.47
17.03 16:30

Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» летом сойдутся в борьбе за опорного полузащитника «Фейеноорда» Матса Виффера. По информации от издания Sport, нидерландский хавбек является одной из главных целей «Атлетико» на лето, но «Барселона» тоже заинтересована в приглашении игрока.

Источник сообщает, что роттердамский «Фейеноорд» будет требовать за своего полузащитника в районе 25 миллионов евро компенсации. Пока неизвестно, собираются ли заинтересованные клубы платить подобную сумму.

Виффер в этом розыгрыше чемпионата Нидерландов отметился 4 голами и тремя результативными передачами. К сегодняшнему дню Матс успел провести 7 матчей за свою национальную сборную.

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Атлетико Мадрид Барселона Фейеноорд трансферы футбола - лето 2024 Матс Виффер ещё теги

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ХЕРЕНВЕН ФЕЙЕНООРД
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