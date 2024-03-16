«Атлетико» и «Барселона» поспорят за полузащитника «Фейеноорда»

Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» летом сойдутся в борьбе за опорного полузащитника «Фейеноорда» Матса Виффера. По информации от издания Sport, нидерландский хавбек является одной из главных целей «Атлетико» на лето, но «Барселона» тоже заинтересована в приглашении игрока.

Источник сообщает, что роттердамский «Фейеноорд» будет требовать за своего полузащитника в районе 25 миллионов евро компенсации. Пока неизвестно, собираются ли заинтересованные клубы платить подобную сумму.

Виффер в этом розыгрыше чемпионата Нидерландов отметился 4 голами и тремя результативными передачами. К сегодняшнему дню Матс успел провести 7 матчей за свою национальную сборную.