Пике: «Надеюсь, «Барселона» сможет выиграть Лигу чемпионов, хотя сделать это будет сложно»

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике надеется, что команда сможет выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. Недавно «сине-гранатовые» заработали путёвку в четвертьфинал. Соперник по этой стадии станет известен завтра на жеребьёвке в Ньоне.

«Команда находится в пяти матчах от завоевания золотых медалей. Надеюсь, «Барселона» сможет выиграть Лигу чемпионов, хотя сделать это будет сложно, так как в четвертьфинале будет играть множество топовых команд. Так или иначе, матч с «Наполи» произвёл на меня хорошее впечатление», – приводит слова 37-летнего Пике Barca Universal.