«Ювентус» вышел на связь с защитником из Ла Лиги

Туринский «Ювентус» вышел на связь с центральным защитником мадридского «Атлетико». «Старая синьора» хочет подписать Марио Эрмосо, который летом может стать свободным агентом, если не продлит контракт с «матрасниками».

Как сообщает Tuttosport, представители «Ювентуса» провели переговоры с агентом Эрмосо. Стороны обсудили условия потенциального трансфера, включая зарплату и подписной бонус.

Ранее Эрмосо также был связан с каталонской «Барселоной» и английской «Астон Виллой». «Атлетико» тоже не теряет надежд продлить контракт с игроком, но сейчас всё идёт к тому, что испанец покинет команду свободным агентом.