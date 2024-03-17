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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» вышел на связь с защитником из Ла Лиги

17 Марта 2024 • 11:55 Комментировать
Ювентус
...
Дженоа
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Через 1 ч. 2 мин.

Туринский «Ювентус» вышел на связь с центральным защитником мадридского «Атлетико». «Старая синьора» хочет подписать Марио Эрмосо, который летом может стать свободным агентом, если не продлит контракт с «матрасниками».

Как сообщает Tuttosport, представители «Ювентуса» провели переговоры с агентом Эрмосо. Стороны обсудили условия потенциального трансфера, включая зарплату и подписной бонус.

Ранее Эрмосо также был связан с каталонской «Барселоной» и английской «Астон Виллой». «Атлетико» тоже не теряет надежд продлить контракт с игроком, но сейчас всё идёт к тому, что испанец покинет команду свободным агентом.

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