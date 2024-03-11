Канселу — о Ямале: Не каждому дано играть за «Барселону» в 16 лет

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу высказался о молодом вингере команды Ламине Ямале.

«Ламин – невероятный игрок. Играть за «Барселону» в 16 лет дано не каждому. У него особый талант, но в футболе этого недостаточно. Нужен менталитет, и, как я вижу, у Ламина он есть», — приводит слова Канселу La Gazzetta dello Sport.

По мнению защитника, у Ямаля большое будущее, если он продолжит концентрироваться на своей работе.

В текущем сезоне Ямаль принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет семь голевых передач.

12 марта «Барселона» встретится с «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 23:00 по мск.