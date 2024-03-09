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Ракитич призвал «Барселону» учиться у «Реала» в плане отношения к ветеранам

09 Марта 2024 • 12:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
1 1.30 X 5.70 2 10.00
10.03 20:30

Полузащитник «Аль-Шабаба» Иван Ракитич сравнил политику мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» касательно опытных футболистов. Напомним, летом 2020 года «сине-гранатовые» решили избавиться от хорвата и продали его в «Севилью».

«Реал» делает всё очень грамотно, шаг за шагом. Модрич и Кроос до сих пор ведут за собой команду. Возможно, «Барселоне» намного поспешила в этом плане. Уверен, Педри и Гави в будущем станут отличными футболистами, но клубу могла пригодиться помощь стариков, коими нас называли. Мы бы могли помочь клубу. Я уверен, что все эти ребята вроде Беллингема сейчас счастливы учиться у Крооса и Модрича», – цитирует хорвата издание Marca.

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Реал Мадрид Барселона Иван Ракитич Аль-Шабаб Эр-Рияд ещё теги

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