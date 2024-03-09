Ракитич призвал «Барселону» учиться у «Реала» в плане отношения к ветеранам

Полузащитник «Аль-Шабаба» Иван Ракитич сравнил политику мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» касательно опытных футболистов. Напомним, летом 2020 года «сине-гранатовые» решили избавиться от хорвата и продали его в «Севилью».

«Реал» делает всё очень грамотно, шаг за шагом. Модрич и Кроос до сих пор ведут за собой команду. Возможно, «Барселоне» намного поспешила в этом плане. Уверен, Педри и Гави в будущем станут отличными футболистами, но клубу могла пригодиться помощь стариков, коими нас называли. Мы бы могли помочь клубу. Я уверен, что все эти ребята вроде Беллингема сейчас счастливы учиться у Крооса и Модрича», – цитирует хорвата издание Marca.