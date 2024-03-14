Левандовски дал чёткий ответ по своему будущему

В прессе не раз появлялась информация о том, что Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. 35-летний нападающий положил конец этим слухам, дав чёткий ответ по вопросу своего будущего.

«Моё будущее предельно ясно: я останусь в «Барселоне». Это ясно», - сказал Левандовски в интервью для Meczyki.

За «Барселону» Роберт Левандовски выступает с лета 2022 года. С тех пор польский форвард провёл 84 официальных матча, в которых записал на свой счёт 52 гола и 15 результативных передач на партнёров.

«Барселона» ближайший матч проведёт 17 марта – против «Атлетико».

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