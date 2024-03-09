Агирре: «Маркес готов тренировать «Барселону»

Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре высказался насчёт возможного назначения Рафаэля Маркеса на пост главного тренера каталонской «Барселоны». Ранее Агирре тренировал Маркеса, когда работал наставником сборной Мексики.

«Рафаэль готов тренировать «Барселону», у него были отличные учители. Он уже зрелый тренер. Я наблюдал за игрой его команд, это было впечатляюще», – сказал Агирре на пресс-конференции после поражения 0:1 от «Барселоны» в чемпионате Испании.

В настоящий момент Маркес является тренером резервной команды «Барселоны». Ранее Рафаэль выступал за каталонский клуб в качестве футболиста и выиграл на «Камп Ноу» две Лиги чемпионов.