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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гюндоган оценил свои шансы остаться капитаном сборной Германии после возвращения Нойера

13 Марта 2024 • 12:05 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
16.03 17:30

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган оценил свои шансы остаться капитаном сборной Германии после возвращения Мануэля Нойера, который длительное время не выступал за «бундестим». В последний раз голкипер «Баварии» выходил на поле в составе сборной Германии на чемпионате мира 2022 года.

«На данный момент я предполагаю, что я всё ещё капитан. В конце концов, не так уж важно, кто носит повязку. Важно, что мы команда и чтобы каждый осознавал свою роль. Если всё сложится правильно, я уверен, что мы очень сильно выступим на чемпионате Европы», – цитирует 33-летнего Гюндогана Prime Video.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Сборная Германии Мануэль Нойер Илкай Гюндоган ещё теги

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