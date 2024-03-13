Гюндоган оценил свои шансы остаться капитаном сборной Германии после возвращения Нойера

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган оценил свои шансы остаться капитаном сборной Германии после возвращения Мануэля Нойера, который длительное время не выступал за «бундестим». В последний раз голкипер «Баварии» выходил на поле в составе сборной Германии на чемпионате мира 2022 года.

«На данный момент я предполагаю, что я всё ещё капитан. В конце концов, не так уж важно, кто носит повязку. Важно, что мы команда и чтобы каждый осознавал свою роль. Если всё сложится правильно, я уверен, что мы очень сильно выступим на чемпионате Европы», – цитирует 33-летнего Гюндогана Prime Video.