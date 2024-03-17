«Барселона» хочет продлить аренду Фелиша, но есть проблема

Каталонская «Барселона» хотела бы оставить в своих рядах нападающего Жоау Фелиша, который выступает за команду на правах аренды из мадридского «Атлетико». Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» хотели бы продлить аренду португальца.

«Атлетико» пока заинтересован только в полноценной продаже, но «Барселона» не намерена платить требуемую сумму в районе 70 миллионов евро. «Сине-гранатовые» просят «матрасников» снизить ценник.

Сам Фелиш хотел бы остаться в «Барселоне» и не намерен возвращаться в «Атлетико». Сегодня вечером Жоау сыграет против бывшей команды на «Ванда Метрополитано» в рамках чемпионата.