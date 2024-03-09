«Барселона» хочет подписать нападающего «Баварии» на правах свободного агента

Испанская «Барселона» приняла решение укрепить линию атаки в летнее трансферное окно.

По информации издания Sport.es, клуб интересуется форвардом «Баварии» Эриком-Максимом Чупо-Мотингом.

Источник отмечает, что каталонская команда намерена заполучить игрока на правах свободного агента. Предстоящим летом у 34-летнего камерунца истекает срок действия контракта с мюнхенцами.

Кроме того, в Чупо-Мотинге заинтересованы команды из чемпионата Англии, Италии и Саудовской Аравии.

К слову, в текущем сезоне камерунец провёл 27 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.