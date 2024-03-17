Гюндоган: «Нынешняя «Барселона» не похожа на ту команду, которая была в прошлом»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган оценил состояние команды в настоящее время. Напомним, «сине-гранатовые» через несколько недель сыграют с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Нынешняя «Барселона» не похожа на ту команду, которая была в прошлом. Сейчас мы проходим через переходный период. Прошлым летом в команде были Серхио Бускетс и Жорди Альба. После их ухода клуб потерял частичку идентичности», – цитирует Гюндогана Barca Universal.

Илкай перебрался в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Манчестер Сити», в котором ранее исполнял роль капитана.