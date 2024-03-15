Фелиш – о матче с «Атлетико»: «На меня будут оказывать давление, но это лишь мотивирует»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш, арендованный у мадридского «Атлетико», поделился мыслями о предстоящей встрече команд.

Встреча «матрасников» с «сине-гранатовыми» состоится 17 марта в Мадриде.

«Нам предстоит сыграть в очень напряжённой обстановке. На меня будет оказываться особое давление, но я футболист и должен привыкнуть к подобным вещам. Это заряжает меня дополнительной мотивацией – я люблю такие игры», – заявил в интервью DAZN Фелиш.

Напомним, что аренда португальца рассчитана до конца сезона. Пока неизвестно, планирует ли «Барселона» выкупить форварда у «Атлетико» предстоящим летом.