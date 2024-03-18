​Витсель: «Второй пропущенный гол всё усложнил»

В центральном матче очередного, 29-го тура испанского чемпионата «Барселона» съездила в Мадрид и забила там три безответных мяча «Атлетико». События неудачного матча прокомментировал хорошо знакомый российским любителям футбола Аксель Витсель, он считает, что его команду подкосил второй пропущенный гол:

- Сегодня был плохой матч, в первом тайме еще куда ни шло, второй же... В перерыве говорили о том, что нужно прибавить, но вместо этого мы пропустили сразу в начале второго тайма. И после этого все стало еще сложнее, - заявил после игры бывший игрок «Зенита» Аксель Витсель.

В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Вильярреалом».