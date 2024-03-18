​Хави: «Практически идеальный матч»

В центральном матче очередного, 29-го тура испанского чемпионата «Атлетико» остался не у дел в матче с «Барселоной», которая забила сопернику три безответных мяча. Наставник каталонского гранда Хави Эрнандес прокомментировал итоги прошедшего матча, он считает, что его подопечные провели практически идеальный поединок:

- Сегодня я очень рад. Очень хорошо выходили сегодня в контратаки, находили свободные зоны. Я думаю, что это был практически идеальный матч. В том числе и в обороне, соперник создал очень мало, - заявил после игры наставник «Барселоны» Хави Эрнааандес.

В следующем матче чемпионата «Барселона» сыграет с «Лас-Пальмасом».