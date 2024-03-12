Переговоры «Атлетико» с Коке продвигаются позитивно

Мадридский «Атлетико» близок к продлению контракта со своим капитаном Коке. По информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры между «матрасниками» и полузащитниками продвигаются позитивно.

Источник сообщает, что «Атлетико» с оптимизмом расценивает ситуацию. «Матрасники» ожидают, что Коке совсем скоро поставит подпись под новым соглашением.

Ранее «Атлетико» продлил контракты с защитниками Стефаном Савичем и Сесаром Аспиликуэтой.

Коке за свою карьеру провёл более 600 матчей за «Атлетико» и является рекордсменом клуба по количеству сыгранных поединков. В этом розыгрыше Ла Лиги полузащитник отметился тремя ассистами.