Тренер сборной Испании: «Педри – выдающийся игрок, мы ждём его возвращения»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму Педри.

21-летний полузащитник пропустил два последних матча «Барселоны» из-за очередного повреждения. Точная дата возвращения игрока в строй остаётся неизвестной.

«Мы всегда ждём Педри в расположении сборной, потому что он выдающийся футболист, который может быть очень полезен для нас. В такие моменты особенно важно оказывать ему поддержку. Я надеюсь, что он скоро восстановится», – заявил на пресс-конференции де ла Фуэнте.

Сборная Испании проведёт товарищеские матчи с командами Колумбии и Бразилии. Встречи состоятся 22 и 26 марта соответственно.