Левандовски: «Две недели назад мы начали тренироваться усерднее, теперь мы играем лучше»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как его команде удалось добиться прогресса. Напомним, в последних трёх матчах «сине-гранатовые» не пропустили ни одного гола и добыли две победы.

«Две недели назад мы начали тренироваться усерднее, теперь мы играем лучше. Пришло время показать, что мы можем составить конкуренцию любому сопернику», – цитирует Левандовски Managing Barca.

В нынешнем сезоне Роберт отметился 12 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Испании. Контракт 35-летнего поляка с «Барселоной» истекает в конце следующей кампании, но футболист может покинуть команду уже ближайшим летом.