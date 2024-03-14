«Барселона» довольна Кунде, но может продать француза летом

Каталонская «Барселона» довольна выступлениями центрального защитника Жюля Кунде в нынешнем сезоне. Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на это, руководство может продать француза ближайшим летом.

По сведениям источника, «сине-гранатовые» согласятся продать Кунде только в том случае, если получат привлекательное финансовое предложение. Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересованы два английских топ-клуба – «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси», куда Жюль мог перейти ещё летом 2022 года.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 25-летнего Кунде в 60 миллионов евро. В прошлом сезоне Жюль помог своей команде выиграть чемпионат Испании.