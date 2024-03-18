Рейнилду: «Плохой день сегодня»

В центральном матче очередного, 29-го тура испанского чемпионата «Барселона» съездила в Мадрид и забила там три безответных мяча «Атлетико». Неудачный для своей команды итог матча прокомментировал футболист из Мозамбика - защитник «матрасников» Рейнилду Мандава. Он надеется на то, что команде удастся быстрее оправиться от катастрофы:

- Сегодня для нас был плохой день. Старались полностью выложиться, но ничего не получалось. Таков футбол, надо работать и стараться двигаться вперед. Много игр еще впереди. В футболе бывают такие дни. Сегодня все не так, а завтра ты на коне, - заявил после матча Рейнилдо.

В следующем матче чемпионата «Атлетико» сыграет с «Вильярреалом».