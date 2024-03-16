Араухо: «Мы доверяем Хави»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопрос, как на команду повлияло заявление Хави Эрнандеса об уходе с поста главного тренера команды в конце сезона.

— У нас практически ничего не изменилось. Мы доверяем Хави и тому, что он нам говорит. Мы хотим выложиться по максимуму, — цитирует Араухо Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Араухо принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам 28 сыгранных матчей «Барселона» находится на третьей позиции в испанской Ла Лиге. В активе каталонского коллектива 61 набранное очко. Стоит сказать, что если в предстоящей игре «сине-гранатовые» одолеют «Атлетико», то поднимутся на вторую позицию.