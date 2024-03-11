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«Барселона» назначила встречу с Кубарси для обсуждения нового контракта

11 Марта 2024 • 11:54 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
17.03 23:00

Каталонская «Барселона» находится в восторге от выступлений 17-летнего центрального защитника Пау Кубарси. Как сообщает журналист Иван Сан Антонио, недавно руководство «сине-гранатовых» сообщило футболисту, что в клубе очень довольны его игрой.

Также сообщается, что «Барселона» назначила Кубарси переговоры по новому контракту. Нынешнее соглашение защитника с «сине-гранатовыми» истекает летом 2026 года, но руководство хочет подписать с молодым футболистом более долгосрочный договор.

Ранее сообщалось, что Кубарси может выйти в стартовом составе «Барселоны» на ближайший матч ⅛ финала Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пау Кубарси

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