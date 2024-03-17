«Атлетико» и «Барселона» назвали составы на битву в Ла Лиге

В воскресенье вечером в чемпионате Испании сразятся «Атлетико» и «Барселона».

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне включил в стартовый состав таких игроков: Облак, Савич, Витсель, Рейнилду, Лино, Молина, Барриос, Льоренте, де Пауль, Рикельме, Гризманн.

Рулевой «Барселоны» Хави, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут следующим исполнителям: Тер Штеген, Кунде, Кубарси, Араухо, Форт, Кристенсен, Серхи Роберто, Гюндоган, Фелиш, Рафинья, Левандовски.

Матч между «Атлетико» и «Барселоной» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию этого матча.