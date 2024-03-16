Левандовски – о матчах с «ПСЖ»: «Уверен, «Барселона» выйдет в полуфинал»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов против французского «ПСЖ». Напомним, команды встретятся между собой в апреле после международной паузы.

«Я уверен, что мы сыграем лучше, чем в двух матчах против «Наполи». Мы будем играть в полуфинале Лиги чемпионов», – приводит слова польского форварда Managing Barca.

Напомним, «ПСЖ» в данный момент возглавляет Луис Энрике, который ранее выступал за «Барселону» в качестве футболиста. В сезоне-2014/15 испанский специалист выиграл с командой Лигу чемпионов в статусе тренера.