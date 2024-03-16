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Левандовски – о матчах с «ПСЖ»: «Уверен, «Барселона» выйдет в полуфинал»

16 Марта 2024 • 10:24 Комментировать (1)
Монпелье
...
ПСЖ
1 5.60 X 4.70 2 1.50
17.03 22:45

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов против французского «ПСЖ». Напомним, команды встретятся между собой в апреле после международной паузы.

«Я уверен, что мы сыграем лучше, чем в двух матчах против «Наполи». Мы будем играть в полуфинале Лиги чемпионов», – приводит слова польского форварда Managing Barca.

Напомним, «ПСЖ» в данный момент возглавляет Луис Энрике, который ранее выступал за «Барселону» в качестве футболиста. В сезоне-2014/15 испанский специалист выиграл с командой Лигу чемпионов в статусе тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски

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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
16 Марта 2024 в 10:50
Не сомневайся даже, там Лапорта постарается по полной)
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