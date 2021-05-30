Сёмин: «В пропущенном голе есть ошибка со стороны Зинченко»

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30 Мая 2021, 13:13,
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Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по итогам заключительного матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси», в котором лондонцы победили со счётом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц, получив вертикальный пас в свободную зону. Юрий Павлович считает, что в этом эпизоде мог лучше отработать украинец Александр Зинченко.
- Он хорошо играл весь матч. Саша не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника в момент передачи на Хаверца, - цитирует Сёмина Sport24.
Всё же финальный поединок очень понравился Сёмину. Также он отметил, что игра была равной, а «Челси» улыбнулась удача.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Манчестер Сити, Юрий Сёмин, Александр Зинченко
Челси больше моментов создал. Почему это трактуется как равная игра?
Матч был классный. Накал был на уровне, но Челси на опыте разобрал МС, ну конечно и без везения не обошлось.
Тоже матч понравился, не знаю, почему большинство считает, что финал был тухлый.