Сёмин: «В пропущенном голе есть ошибка со стороны Зинченко»

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по итогам заключительного матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси», в котором лондонцы победили со счётом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц, получив вертикальный пас в свободную зону. Юрий Павлович считает, что в этом эпизоде мог лучше отработать украинец Александр Зинченко.

- Он хорошо играл весь матч. Саша не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника в момент передачи на Хаверца, - цитирует Сёмина Sport24.

Всё же финальный поединок очень понравился Сёмину. Также он отметил, что игра была равной, а «Челси» улыбнулась удача.