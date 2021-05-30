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Сёмин: «В пропущенном голе есть ошибка со стороны Зинченко»

30 Мая 2021, 13:13,

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по итогам заключительного матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси», в котором лондонцы победили со счётом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц, получив вертикальный пас в свободную зону. Юрий Павлович считает, что в этом эпизоде мог лучше отработать украинец Александр Зинченко.

- Он хорошо играл весь матч. Саша не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника в момент передачи на Хаверца, - цитирует Сёмина Sport24.

Всё же финальный поединок очень понравился Сёмину. Также он отметил, что игра была равной, а «Челси» улыбнулась удача.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Юрий Сёмин, Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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4
Манчестерский Иппатий
30 Мая 2021, 13:28

Челси больше моментов создал. Почему это трактуется как равная игра?

0
Zenituwka
30 Мая 2021, 13:21

Матч был классный. Накал был на уровне, но Челси на опыте разобрал МС, ну конечно и без везения не обошлось.

1
kalibr
30 Мая 2021, 14:20

Тоже матч понравился, не знаю, почему большинство считает, что финал был тухлый.

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